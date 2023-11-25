Жіночий Кубок України 2023, фінал

Кривбас – Ворскла – 0:2

Голи: Андрухів, 40, 47

Вилучення: Кулібалі, 81 (Кривбас)

Жіноча команда Ворскли підійшла до вирішального матчу за трофей в статусі чинного чемпіона, а от Кривбас вперше у своїй історії зіграв у фіналі.

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Перший гол у зустрічі забила Андрухів, поціливши зі штрафного під дальню стійку. Вона ж оформила дубль, забивши на старті другої половини після гольової передачі Подольської. Кривбас під кінець гри залишився у меншості через вилучення Кулібалі, тож Ворскла без особливих труднощів втримала переможний рахунок.

Зазначимо, що полтавчанки вчетверте поспіль (і вчетверте у своїй історії) стали володарками Кубка України (у сезонах 2019/2020 та 2020/2021 команда тріумфувала під назвою Житлобуд-2).

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