Женский Кубок Украины 2023, финал

Кривбасс – Ворскла – 0:2

Голы: Андрухив, 40, 47

Удаление: Кулибали, 81 (Кривбасс)

Женская команда Ворсклы подошла к решающему матчу за трофей в статусе действующего чемпиона, а вот Кривбасс впервые в своей истории сыграл в финале.

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Первый гол во встрече забила Андрухив, попав со штрафного под дальнюю штангу. Она же оформила дубль, забив на старте второй половины после голевой передачи Подольской. Кривбасс под конец игры остался в меньшинстве из-за удаления Кулибали, поэтому Ворскла без особых трудностей удержала победный счет.

Отметим, что полтавчанки в четвертый раз подряд (и в четвертый раз в своей истории) стали обладательницами Кубка Украины (в сезонах 2019/2020 и 2020/2021 команда торжествовала под названием Жилстрой-2).

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