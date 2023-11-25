"Я працюю тренером із фізичної підготовки. Мій напрямок – підготувати футболісток до основної роботи. Я їм проводжу різні активації, аеробіку, коли це потрібно, розминку, бігові вправи, заняття з м'ячами.

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Я з дитинства люблю футбол і ще в дитячому віці завжди казала, що стану головним тренером. Але це важка робота. Поки мені подобається бути тренером з фізичної підготовки, там також є куди рости. І, можливо, з роками я дійду до посади головного тренера. Було б цікаво спробувати себе у цій справі.

Мені дуже хочеться, щоб в моєму рідному місті Луцьк відродилася ФК Волинь. Я не впевнена, що відразу повернуся туди і буду працювати в чоловічій команді, але була б не проти спробувати себе у жіночій. Головним тренером чоловічої команди себе не бачу – там є кому працювати із чоловіків. Мені комфортніше бути головним тренером жіночої команди.

Дідусь славився своїми різкими висловлюваннями на адресу футболістів. Я також доволі емоційна, але в жорстких висловлюваннях, напевно, стримувалась би. Але не завжди. Мене теж може прорвати. Футбол – це емоційна штука, і не завжди можна стримати себе в руках. Думаю, що гени дідуся в мене присутні. Думаю, на прес-конференціях, я була б спокійніша, а на полі, можливо, була б і копією дідуся, але без матів. На футболісток я б кричала, але без нецензурної лайки", – сказала Кварцяна в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Волинь взяла паузу у виступах після повномасштабного вторгнення росіян, а влітку взагалі була виключена з ПФЛ, адже не подала заяву про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях сезону 2023/24 та не сплатила членські внески.

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