Чемпіонат Іспанії серед жінок, 9 тур

Барселона – Реал – 5:0

Голи: Бонматі, 17, Хансен, 43, Кальдентей, 45, Піна, 90+1, Лопес, 90+4

Розпочала погром Реала Айтана Бонматі – володарка жіночого "Золотого м'яча-2023", якій вдався більярдний удар у дальній кут. На останніх хвилинах першого тайму "синьо-гранатові" забили ще два м'ячі. У другій половині Барса повторила трюк – ще два голи у доданий час і підсумкова перемога 5:0.

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Розгром, який потішив майже 39 тисяч фанатів. Саме стільки уболівальників зібралися на трибунах Олімпійського стадіону Барселони.

На тріумф рідної команди одразу відреагував Жерар Піке. Колишній захисник "блаугранас" опублікував лаконічний твіт із долонею. Саме такий жест, який символізує цифру 5, Піке продемонстрував трибунам Камп Ноу в 2008 році, коли Барса розбила Реал з таким же рахунком 5:0.

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