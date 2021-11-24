Тренерський штаб полтавської Ворскли заздалегідь готується до кадрових змін під час зимової паузи.

"Зелено-білі" не розраховують на Бондаренка та Вакулу, повідомляє Футбольний формат.

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Орендовані в Шахтаря виконавці не входять у подальші плани штабу Юрія Максимова. Дует перебрався до Полтави влітку, але вже у вересні випав із основної обойми Ворскли. Після осінньої частини чемпіонату вони повернуться у Шахтар.

До слова, в нинішньому сезоні оборонець Валерій Бондаренко провів 6 матчів у всіх турнірах. Натомість хавбек Владислав Вакула зіграв 8 поєдинків, у яких не відзначився результативними діями.

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