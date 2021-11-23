Півзахисник Ворскли Олів'є Тілль потрапив у десятку представників європейських ліг за показником "гол+пас", повідомляє Voetbalflitsen.be.

Подвиги Тілля і фейли 19-річного голкіпера у відеоогляді матчу Ворскла – Маріуполь – 5:1

У престижному топі представнику клубу УПЛ дісталась дев'ята сходинка. Цікаво, що Тілль опинився у компанії таких зірок, як Карім Бензема, Роберт Лєвандовскі, Мохамед Салах, Томас Мюллер та інші. Лідером рейтингу наразі є німецький форвард Деніз Ундав.

Нагадаємо, Тілль у матчі 15-го туру УПЛ відзначився дублем у ворота Маріуполя. Загалом у 24-річного гравця 10 голів і 8 результативних передач за Ворсклу у 16 матчах сезону – люксембуржець є найкращим бомбардиром полтавців.

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