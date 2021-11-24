Матч між аутсайдерами Прем’єр-ліги Минаєм та Інгульцем (2:2) запам’ятався чималими емоціями та пристрастями: чотири голи, перерване гольове мовчання Євгена Селезньова, його флеш-інтерв’ю та вилучення Михайла Месхі. На додачу президент команди із Петрового Олександр Поворознюк ще й має претензії до рефері цього поєдинку і взагалі вважає, що в останніх турах до Інгульця судді ставляться упереджено.

В інтерв'ю Футбол 24 Олександр Григорович розповів не лише про двобій в Ужгороді, а й про власну боротьбу з Комітетом арбітрів, будівництво нового стадіону та трансферну політику клубу.

"Пишемо скарги на Бойка, на Блавацького"

– Якими є ваші враження від матчу з Минаєм?

– При такому арбітражі, який видає суддя Роман Блавацький… І ще хтось там розповідає, що він претендує на статус судді ФІФА. Це просто смішно. Помітно, що людина просто… Знаєте, коли суддя помиляється, це видно. Ну буває, помилився. Але коли він не дає пенальті. Це теж можна вважати ситуацією на розгляд судді. Але ж є речі елементарні.

– Що маєте на увазі?

– М’яч влучає в арбітра. Він гру не зупиняє і не повертає м’яч футболісту, який останнім до нього доторкнувся. І тут же він дає жовту картку Бартуловічу, який пропускатиме наступний поєдинок із Шахтарем. Де справедливість? Який це рівень знань повинен бути в арбітра?

– Крім цього епізоду, у вас ще є претензії до Романа Блавацького? Наприкінці матчу він вилучив гравця Минаю Михайла Месхі.

– Послухайте, це таке ж вилучення, як нас у матчі Кубка суддя вбивав і вбивав, а потім на 90+ бачить, що з нами вже нічого вдіяти не може, що справа йде до пенальті. Він дає червону картку гравцю Минаю на рівному місці. Ні за що. Мовляв, дивіться, який я послідовний. А де він був, коли нам другий гол забивали?

– З порушенням?

– А ви подивіться повтор, як Селезньов б’є нашого Поспєлова у вухо. Він падає, над ним м’яч пролітає, а нам гол забивають. Уважно подивіться моменти. Це маячня.

– Чи плануєте звертатися зі скаргами на суддівство у компетентні органи?

– Вже пишемо, звичайно. На Бойка пишемо, на Блавацького. Ми не будемо мовчати. Чекаємо, щоб Комітет арбітрів офіційно дав нам пояснення цих епізодів. Я вже телефонував усім арбітрам, просто хотів почути іншу точку зору, дізнатися чи, може, у нас правила змінилися. Може, я щось проґавив у футболі.

"Повірте, терпіння у мене ще вистачить"

– Якщо абстрагуватися від арбітражу, як можна розцінювати нічию на виїзді з одним із головних конкурентів у турнірній таблиці?

– Та справа не в цьому, рахунок тут не важливий. Справа в тому, що я самою грою не задоволений. Немає тієї гри, якої б хотілося. Це так, це факт. Грою я не задоволений, якщо коротко.

– Інгулець не виграє у 8 турах поспіль. Такі речі вас пригнічують?

– Звичайно, що усе це мені не подобається. Повірте, терпіння у мене ще вистачить. Найголовніше те, що я дивлюся і бачу, що тренер робить ту роботу, яку повинен. Усе решта – це робочі моменти. Скоро ви все побачите.

– Сергій Лавриненко назвав майбутні поєдинки Інгульця "Лігою чемпіонів": Шахтар, Зоря, Десна, а потім Динамо навесні.

– Будемо виходити і грати. З кожним суперником зараз нелегко.

– Нинішній Шахтар Інгульцю під силу обіграти?

– Ну якщо Олександрія обігрувала, а ми раніше Олександрію обігрували, то, напевно ж, можна перемогти.

– У матчі з Минаєм повернувся у гру ветеран і душа команди Владислав Лупашко, який пропустив трохи менше року.

– Я вважаю, що у другому таймі Влад відіграв найкраще з-поміж усіх, хто був на полі.

"Селезньов не поб’є рекорд, не заб’є ці 7 м’ячів"

– Після гри Євген Селезньов дав коментар з відсилкою до ваших слів. Чи бачили це інтерв’ю?

– Який коментар?

– Цитую: "Як нефутболіст може забивати українському мастодонту, гранду нашому – Інгульцю"?

– Ви знаєте, є люди, про яких вже просто не хочеться говорити. Я сказав те, що сказав. Я сказав, що Селезньов уже(!) нефутболіст. І якщо він хоче довести, то хай доводить у кожній грі. Побачимо, що з цього буде.

– Вірите у те, що Євген поб’є рекорд результативності Реброва та Шацьких?

– Я про це раніше казав і зараз кажу – він не поб’є рекорд, не заб’є ці 7 м’ячів. Ну хіба, як у минулих сезонах, по 3-4 пенальті ставити на користь Минаю. Тоді, звичайно, поб’є.

– Ви завжди емоційно реагуєте майже на кожен матч Інгульця. Де традиційно переглядаєте трансляції поєдинків своєї команди, якщо не можете бути присутні на стадіоні?

– Я з’їдаю два відра раків і випиваю ящик пива. Я спеціально побудував фан-клуб. Він ще не працює, але там вже збираємося трохи. Невдовзі він відкриється.

– Тобто футбол ви не любите дивитися наодинці?

– Ні, звичайно.

– Ваші емоції під час гри з Динамо усі пам’ятають. Наскільки ви бурхливо сприймаєте інші, менш принципові матчі?

– Я радію тільки тоді, коли матч закінчується. І є позитивний результат. До цього я сприймаю все у буквальному сенсі слова.

"Ми з Козловським і не сварилися по великому рахунку"

– Інгулець на даний момент перебуває у небезпечній зоні. Чи припускаєте думки про потенційний виліт команди?

– Ні, ми не боїмося. Якщо, звичайно, Комітет арбітрів не поставить завдання залишити Інгулець за бортом УПЛ. Що тоді я зможу зробити? Я гроші нікому не даю, не плачу. Але те, що в останніх іграх нашу команду вбивають – це факт. І ми не мовчатимемо. Нехай футбольна громадськість дивиться.

– Чи маєте ви певну інформацію стосовно дати перенесеної гри з Рухом?

– Нічого не відомо. Написали лист у КДК і чекаємо. Поки про якусь конкретику мова не йде.

– Чи можна, судячи з останніх інтерв’ю, сказати, що у вас із Григорієм Козловським відбулося потепління у стосунках?

– Ми з ним і не сварилися по великому рахунку. Це просто усім цікаво це роздути. Якщо я сказав, що Гріша на сонці у Маямі перегрівся, то це хіба означає, що ми скандалимо? Він до мене подзвонив і каже: "Сашо, давай зустрінемося і поспілкуємося тільки після того, як я повернуся". Куди він там летів на Мальту, чи ще кудись. Я відповів, що краще зараз зустрітися, бо він там знову на сонці перегріється і у нас виникнуть проблеми. Пожартували і все. А ви сприймаєте все всерйоз. Ми нормально з ним спілкувалися і продовжуємо це робити.

– До матчу з Динамо залишається три місяці. Чи встигаєте завершити роботи на новому стадіоні, щоб прийняти киян?

– Якщо буде сувора зима, то можемо не встигнути з роботами навколо стадіону. Це єдине. А сам стадіон ми зробимо. Якщо відверто і принципово, то я вам скажу – наступний чемпіонат ми плануємо вже точно розпочати на новому стадіоні.

– Чи означають невтішні результати Інгульця те, що взимку клуб активно працюватиме на трансферному ринку?

– Прийде час – все почуєте і побачите. І ви будете глибоко здивовані. У хорошому сенсі слова.

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