Ворскла у перших трьох матчах зазнала трьох поразок, тож перед міжнародної тритижневою паузою в чемпіонаті полтавцям було критично важливо перемогти. Благо, суперник у 4-му турі випав не надто складний. Олександрія хоч і набрала 6 очок, але грала тільки зі слабенькими командами, а Металісту взагалі поступилася з рахунком 1:3 при грі у меншості з 22-ї хвилини. Букмекери вважали фаворитами саме полтавців.

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Перші 30 хвилин зустрічі виявились неоднозначними. З одного боку, колективи провели всього по 2 удари, лише раз влучивши у площину. З іншого, телеглядачі побачили три гольових моменти. Так, вже на 4-й хвилині Кравець міг виводити Ворсклу уперед, увірвавшись на лівий край штрафного й бухнувши у дальній кут – втім, Василь влучив у стійку! Олександрія відповіла через три хвилини голом Бондаренка – Валерій замкнув подачу Калітвінцева з кутового. Втім, рахунок не змінився через блокування голкіпера Бабоглом.

На жаль, в останні 15 хвилин на стадіоні в Минаї почалися проблеми з електропостачанням. Переривалися і трансляція, і сам матч. Через деякий час все відновилося, однак нічого цікавого команди не продемонстрували. Свисток Юрія Іванова відправив футболістів у роздягальні за нулів на табло.

Другий тайм виявився приблизно таким же, як і перший, тільки без проблем з трансляцією. Моментів виникало обмаль, більшість ударів були дуже поганими, однак без гольових епізодів не обходилось. Так, на 56-й хвилині Кожушко пробивав з відскоку під поперечку (Різник врятував Ворсклу), а навіс Кравця зі штрафного на 64-й влучила у каркас воріт Олександрії.

Крім того, на 79-й хвилині підопічні Юрія Гури могли вийти вперед внаслідок проникного пасу Калітвінцева у центр карного майданчику, однак Дришлюк після цього пробив точно в руки Різнику. Сам Калітвінцев непогано стріляв метрів з 20-ти перед перервою, але знову не вистачило потужності – голкіпер спокійно впорався з ударом.

В цілому, друга половина другого тайму пройшла за відчутної переваги олександрійців у активності, однак надзвичайно великих проблем оборона Ворскли не зазнала. Зрештою, фінальний свисток зафксвав нульову нічию. Полтавці набрали перше очко в чемпіонаті, залишившись на дні таблиці. Олександрія з 7 заліковими балами тримається сьомою.

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