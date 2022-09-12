Ворскла в первых трех матчах потерпела три поражения, так что перед международной трехнедельной паузой в чемпионате полтавчанам было критически важно победить. Благо, соперник в 4 туре выпал не слишком сложный. Александрия хоть и набрала 6 очков, но играла только со слабенькими командами, а Металлисту вообще уступила со счетом 1:3 при игре в меньшинстве с 22-й минуты. Букмекеры считали фаворитами именно полтавчан.

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Первые 30 минут встречи оказались неординарными. С одной стороны, коллективы провели всего по 2 удара, лишь раз попав в створ. С другой, телезрители увидели три голевых момента. Да, уже на 4-й минуте Кравец мог выводить Ворсклу вперед, ворвавшись на левый край штрафной и бахнув в дальний угол – впрочем, Василий попал в штангу! Александрия ответила через три минуты голом Бондаренко – Валерий замкнул подачу Калитвинцева с углового. Впрочем, счет не изменился из-за блокировки голкипера Бабоглом.

К сожалению, в последние 15 минут на стадионе в Минае начались проблемы с электроснабжением. Прерывались и трансляция, и сам матч. Спустя время все восстановилось, однако ничего интересного команды не продемонстрировали. Свисток Юрия Иванова отправил футболистов в раздевалки с нулями на табло.

Второй тайм оказался примерно таким же, как первый, только без проблем с трансляцией. Моментов возникало мало, большинство ударов были очень плохими, однако без голевых эпизодов не обходилось. Так, на 56-й минуте Кожушко пробивал с отскока под перекладину (Ризнык спас Ворсклу), а навес Кравца со штрафного на 64-й попал в каркас ворот Александрии.

Кроме того, на 79-й минуте подопечные Юрия Гуры могли выйти вперед в результате проникающего паса Калитвинцева в центр штрафной, однако Дришлюк после этого пробил точно в руки Ризныка. Сам Калитвинцев неплохо стрелял метров с 20 перед перерывом, но опять не хватило мощности – голкипер спокойно справился с ударом.

В целом, вторая половина второго тайма прошла при ощутимом преимуществе александрийцев в активности, однако чрезвычайно большие проблемы оборона Ворсклы не испытала. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Полтавчане набрали первое очко в чемпионате, оставшись на дне таблицы. Александрия с 7 зачетными баллами держится седьмой.

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