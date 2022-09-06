Український захисник Василь Кравець знову буде виступати в УПЛ.

Леганес, за який раніше виступав вихованець Карпат, оголосив про цей перехід ще 5 днів тому, але Ворскла підтверджень не надавала. Вочевидь, проблемою стали бюрократичні нюанси.

Зоря офіційно оголосила про підписання Бутка

Зрештою, Кравець таки став повноцінним гравцем полтавців. "Щойно 25-річний лівий захисник поставив свій підпис під трирічною угодою. У Ворсклі Василь Кравець виступатиме під 20-м номером", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

До слова, Кравець з 2017-го року виступав у чемпіонаті Іспанії (Сегунді). До останнього часу права на цього футболіста належали Леганесу, але клуб постійно відправляв українця в оренди.

Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик залишається, 3 трансфери Барси на фініші, домінація англійської "суперліги"