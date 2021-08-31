Ворскла оголосила про перехід нападника фінського КуПС Лукаса Рангеля, повідомляє офіційний сайт полтавців.

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26-річний бразилець дотерміново припинив свої стосунки з попереднім клубом і прийняв запрошення українців. Його контракт з "зелено-білими" розрахований до червня 2023 року.

Нагадаємо, саме Рангель у доданий час забив вирішальний гол у матчі-відповіді 2-го кваліфайраунду Ліги конференцій, чим позбавив свою нинішню команду можливості представляти Україну у єврокубках.

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