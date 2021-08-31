Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін може продовжити кар'єру у польській Екстраклясі. 26-річний гравець має прибути у Варшаву, аби пройти медогляд перед трансфером у Легію, повідомляє SportoweFakty. Чемпіон Польщі бачить в українцеві заміну травмованому Бартошу Капустці.

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За інформацією Legia.net Харатін вже покинув розташування збірної України, до табору якої повернеться одразу після залагодження всіх нюансів переходу у нову команду.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ігор зіграв за Ференцварош у 9 матчах в усіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Його контракт з "Фраді" чинний до 30 червня 2022 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 2,2 млн євро.

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