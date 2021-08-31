Ворскла объявила о переходе нападающего финского КуПС Лукаса Рангеля, сообщает официальный сайт полтавчан.

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26-летний бразилец досрочного прекратил свои отношения с предыдущим клубом. Его контракт с "зелено-белыми" рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, именно Рангель в добавленное время забил решающий гол в ответном матче 2-го квалифайраунда Лиги конференций, чем лишил свою нынешнюю команду возможности представлять Украину в еврокубках.

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