Ворскла оголосила про призначення Косовського на тренерський місток команди

Легенда Динамо Віталій Косовський став виконувачем обов'язків головного тренера Ворскли.

Президент Ворскли Роман Черняк повідомив клубній прес-службі, що Віталій Косовського призначили виконувачем обов'язків головного тренера полтавської команди. Про термін угоди наразі не повідомляють. Зазначимо, що Косовського, який до сьогодні працював тренером полтавської молодіжки, вже представили команді.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Ворскла вирішила попрощатися з Василем Сачком, який очолював команду з 2013 року. Наразі полтавці посідають 7 сходинку в УПЛ. Після 22-х турів у "зелено-білих" 29 очок.

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