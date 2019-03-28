"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна Україна

Україна – на порозі чергових президентських виборів, які відбудуться 31 березня. З нагоди цієї події загальнодержавного масштабу "Футбол 24" поспілкувався із кількома відомими персонами.

Своїм співрозмовникам ми озвучили три запитання:

1. Якими чеснотами повинен володіти новообраний Президент України, враховуючи всі складні реалії, у яких доводиться існувати державі?

2. Чи бачите Ви ці чесноти у своєму обранцеві?

3. Скільки разів Ви вже помилялися у власному виборі?

Мирон Маркевич: "Хочу, щоб діти і внуки жили у європейській державі"

– Той курс, який зараз є, – інтеграція в Європу і НАТО – найбільш правильний. Тому я не думаю, що варто щось змінювати. Чинний президент повинен надалі виконувати свої функції. Не знаю я тих інших кандидатів – що у них в голові. Мені дуже хочеться, щоб мої діти та онуки жили у європейській державі. Від цього і відштовхуватимуся.

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У принципі, про свій вибір на попередніх кампаніях я не шкодував ніколи. Кожен президент щось та й зробив для України. А за Януковича я не голосував.

Артем Федецький: "Розчарувань більше не буде"

– Якими якостями повинен володіти президент України? Тут усе просто: бути чесним перед народом, не дурити людей і виконувати свої обіцянки. Перед виборами всі так красиво обіцяють, а насправді це не має нічого спільного з реальністю.

Знаєте, якби я серйозно розбирався у політиці, то сказав би більше. А так – можу сформулювати головне: президент повинен бути таким, щоб його поважав народ. Громадяни цінуватимуть свого президента у тому випадку, коли зростатиме їхнє благополуччя. Натомість зараз всі зарплати і пенсії йдуть на сплату комунальних послуг. Це неприпустимо.

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Чи володіє цими якостями той, за кого я збираюся голосувати? Не знаю. Побачимо (Усміхається). Майже в кожного є людська совість. Рано чи пізно вона повинна себе проявити у доброму, правильному розумінні. Щоправда, дуже багато залежатиме від найближчого оточення президента.

Чи помилявся я у своєму виборі раніше? Такі моменти, на жаль, були. Списую це на власну недосвідченість. Зараз став досвідченішим у цьому плані, тож думаю, що розчарувань більше не буде.

Михайло Кополовець: "Куда не целуй – везде ж*па"

– Мені здається, що людина, яка хоче щось змінити у цій державі, повинна бути з народом. Хоча б приблизно розуміти проблеми. Звідки Тимошенко чи Порошенко можуть знати, як живе простий українець, якщо не спускаються з Олімпу? Вони ж не розуміють того всього – заїжджають якимись тунелями, у супроводі охорони. Вибачте, але ці морди на білбордах вже набридли… Це все – понти. А я знаю, як живе народ. Бачу, що купують по пів буханця хліба, бо економлять гроші. І мені образливо.

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Із сьогоднішніх кандидатів мені ніхто особливо не подобається. Але з них усіх Зеленський – трохи ближчий до народу. При цьому я розумію, що це – не самостійний кандидат. За ним є великий дядя. У нашій політиці немає самостійних фігур ні у Верховній Раді, ні в Уряді – за всіма стоять олігархи. Наша схема так побудована. Всюди – маріонетки, якими керують Коломойський, Ахметов тощо. Зеленський мені імпонує, бо він більш молодий. Зрозуміло, що він комусь підкоряється: у цьому випадку – Ігорю Коломойському. Але з тих фізіономій, які ми бачимо, він – більш-менш симпатичний.

Чи розчаровувався я раніше? Та постійно! Як можу не розчаровуватись, якщо народ зводить кінці з кінцями. Бачу, що робиться в Ужгороді. Біля нас – чимало кордонів, тож люди масово виїжджають на заробітки. Аби змінилася система, повинні пройти покоління – 50-100 років. А поки що, як то кажуть, "куда не целуй – везде ж*па".

Микола Павлов: "Настав час закінчити війну"

– У мене тільки одна вимога: що президент пообіцяє – те він повинен виконати, а не брехати. Все, цього достатньо (Сміється). Настав час врешті-решт виконувати свої обіцянки. Насамперед – закінчити війну. Мій кандидат відповідає тим вимогам, які я щойно сформулював. Я для себе зробив вибір і 31 березня обов’язково піду, проголосую.

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Звісно, що траплялися такі випадки, коли той, кому я віддавав свій голос, потім розчаровував. Це було вже при Незалежній Україні, бо в СРСР всі голосували одинаково – існувала тільки одна партія (Сміється).

Олег Лужний: "Не дивлюся жодних новин – там брехня"

– Президент України тільки через 50 років володітиме тими якостями, якими потрібно. Не раніше. Зараз таких кандидатів не бачу. Я взагалі не піду на вибори. А за кого голосувати? Який зміст?

Я голосував тільки одного разу – коли обирали Ющенка. Тоді піднявся величезний ажіотаж – всі хотіли, щоб у нас була нормальна держава. Але то виявилися чергові казки, чергова брехня.

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Ви пам'ятаєте, що казав Порошенко, коли його вибрали? Буде те ж саме. Який сенс їх слухати? Я взагалі не дивлюся жодних новин. Суцільна брехня. Елементарно: подивіться, які у нас дороги. "Ви мене виберіть, і я все зроблю". Так не підходить. Нехай спершу дороги зроблять. Їм не соромно, що вони керують такою країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?

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