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"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна Україна

16:00 5578 Читать на русском
"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна Україна
Мирон Маркевич, Олег Лужний, Микола Павлов
Олег Бабій Олег Бабій

Україна – на порозі чергових президентських виборів, які відбудуться 31 березня. З нагоди цієї події загальнодержавного масштабу "Футбол 24" поспілкувався із кількома відомими персонами.

Своїм співрозмовникам ми озвучили три запитання:

1. Якими чеснотами повинен володіти новообраний Президент України, враховуючи всі складні реалії, у яких доводиться існувати державі?

2. Чи бачите Ви ці чесноти у своєму обранцеві?

3. Скільки разів Ви вже помилялися у власному виборі?

Мирон Маркевич: "Хочу, щоб діти і внуки жили у європейській державі"

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– Той курс, який зараз є, – інтеграція в Європу і НАТО – найбільш правильний. Тому я не думаю, що варто щось змінювати. Чинний президент повинен надалі виконувати свої функції. Не знаю я тих інших кандидатів – що у них в голові. Мені дуже хочеться, щоб мої діти та онуки жили у європейській державі. Від цього і відштовхуватимуся.

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У принципі, про свій вибір на попередніх кампаніях я не шкодував ніколи. Кожен президент щось та й зробив для України. А за Януковича я не голосував.

Артем Федецький: "Розчарувань більше не буде"

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– Якими якостями повинен володіти президент України? Тут усе просто: бути чесним перед народом, не дурити людей і виконувати свої обіцянки. Перед виборами всі так красиво обіцяють, а насправді це не має нічого спільного з реальністю.

Знаєте, якби я серйозно розбирався у політиці, то сказав би більше. А так – можу сформулювати головне: президент повинен бути таким, щоб його поважав народ. Громадяни цінуватимуть свого президента у тому випадку, коли зростатиме їхнє благополуччя. Натомість зараз всі зарплати і пенсії йдуть на сплату комунальних послуг. Це неприпустимо.

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Чи володіє цими якостями той, за кого я збираюся голосувати? Не знаю. Побачимо (Усміхається). Майже в кожного є людська совість. Рано чи пізно вона повинна себе проявити у доброму, правильному розумінні. Щоправда, дуже багато залежатиме від найближчого оточення президента.

Чи помилявся я у своєму виборі раніше? Такі моменти, на жаль, були. Списую це на власну недосвідченість. Зараз став досвідченішим у цьому плані, тож думаю, що розчарувань більше не буде.

Михайло Кополовець: "Куда не целуй – везде ж*па"

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– Мені здається, що людина, яка хоче щось змінити у цій державі, повинна бути з народом. Хоча б приблизно розуміти проблеми. Звідки Тимошенко чи Порошенко можуть знати, як живе простий українець, якщо не спускаються з Олімпу? Вони ж не розуміють того всього – заїжджають якимись тунелями, у супроводі охорони. Вибачте, але ці морди на білбордах вже набридли… Це все – понти. А я знаю, як живе народ. Бачу, що купують по пів буханця хліба, бо економлять гроші. І мені образливо.

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Із сьогоднішніх кандидатів мені ніхто особливо не подобається. Але з них усіх Зеленський – трохи ближчий до народу. При цьому я розумію, що це – не самостійний кандидат. За ним є великий дядя. У нашій політиці немає самостійних фігур ні у Верховній Раді, ні в Уряді – за всіма стоять олігархи. Наша схема так побудована. Всюди – маріонетки, якими керують Коломойський, Ахметов тощо. Зеленський мені імпонує, бо він більш молодий. Зрозуміло, що він комусь підкоряється: у цьому випадку – Ігорю Коломойському. Але з тих фізіономій, які ми бачимо, він – більш-менш симпатичний.

Чи розчаровувався я раніше? Та постійно! Як можу не розчаровуватись, якщо народ зводить кінці з кінцями. Бачу, що робиться в Ужгороді. Біля нас – чимало кордонів, тож люди масово виїжджають на заробітки. Аби змінилася система, повинні пройти покоління – 50-100 років. А поки що, як то кажуть, "куда не целуй – везде ж*па".

Микола Павлов: "Настав час закінчити війну"

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– У мене тільки одна вимога: що президент пообіцяє – те він повинен виконати, а не брехати. Все, цього достатньо (Сміється). Настав час врешті-решт виконувати свої обіцянки. Насамперед – закінчити війну. Мій кандидат відповідає тим вимогам, які я щойно сформулював. Я для себе зробив вибір і 31 березня обов’язково піду, проголосую.

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Звісно, що траплялися такі випадки, коли той, кому я віддавав свій голос, потім розчаровував. Це було вже при Незалежній Україні, бо в СРСР всі голосували одинаково – існувала тільки одна партія (Сміється).

Олег Лужний: "Не дивлюся жодних новин – там брехня"

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– Президент України тільки через 50 років володітиме тими якостями, якими потрібно. Не раніше. Зараз таких кандидатів не бачу. Я взагалі не піду на вибори. А за кого голосувати? Який зміст?

Я голосував тільки одного разу – коли обирали Ющенка. Тоді піднявся величезний ажіотаж – всі хотіли, щоб у нас була нормальна держава. Але то виявилися чергові казки, чергова брехня.

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Ви пам'ятаєте, що казав Порошенко, коли його вибрали? Буде те ж саме. Який сенс їх слухати? Я взагалі не дивлюся жодних новин. Суцільна брехня. Елементарно: подивіться, які у нас дороги. "Ви мене виберіть, і я все зроблю". Так не підходить. Нехай спершу дороги зроблять. Їм не соромно, що вони керують такою країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?

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