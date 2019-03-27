Сачко офіційно покинув Ворсклу

Головний тренер Ворскли Василь Сачко покинув свою посаду.

"Сьогодні після зустрічі керівництва клубу з Василем Сачком сторони вирішили не продовжувати співпрацю, припинивши дію чинного контракту тренера з клубом.

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Після довготривалої зустрічі, яка проходила за зачиненими дверима, всі потисли руки, подякувавши один одному за співпрацю", – йдеться у повідомленні прес-служби Ворскли.

Зауважимо, що Сачко очолив Ворсклу влітку 2013 року. З того часу 43-річний фахівець тричі виводив полтавців у єврокубки. В минулому сезоні команда здобула бронзові медалі УПЛ і право зіграти в груповому етапі Ліги Європи.

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