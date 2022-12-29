30-річний форвард та керівництво полтавців провели зустріч. Її результатом стало дострокове припинення співпраці між сторонами, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Есеола мав контракт до літа 2023-го, але, враховуючи відсутність ігрової практики у першій команді Ворскли (лише 23 хвилини у 2 матчах за пів року), його розірвали. Тривалий час Адерінсола перебував у дублі, ним був незадоволений Юрій Максимов.

До слова, Адерінсола Есеола народився у Житомирі. До Ворскли він провів три роки в казахському Кайраті (84 матчі).

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