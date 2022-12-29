Футболісти та тренери української Прем'єр-ліги обрали команду 2021 року. У ній – представники лише 4 команд: Динамо, Шахтаря, СК Дніпро-1 та Ворскли.

Кияни делегували у збірну аж п'ять гравців, полтавці – три, донеччани – два, а дніпряни – одного, інформує Команда 1.

Три динамівці позаду: Довбик – найкращий футболіст УПЛ 2021 року

Символічна збірна 2021 року:

Воротар: Дмитро Різник;

Оборонці: Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний та Додо;

Півзахисники: Микола Шапаренко, Олів'є Тілль і Віталій Буяльський;

Вінгери: Руслан Степанюк та Віктор Циганков;

Нападник: Артем Довбик.

Нагадаємо, найкращим гравцем року, що минає, був визнаний саме форвард СК Дніпро-1 та збірної України.

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