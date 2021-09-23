Літній новачок Ворскли Адерінсола Есеола не тренується з основним складом полтавців, повідомляє Meta Ratings.

Максимов не задоволений Есеолою, який мав замінити у Ворсклі найкращого бомбардира УПЛ

За інформацією джерела, форвард переведений в дубль, з ним індивідуально займається тренер з фізичної підготовки. Головний тренер Ворскли Юрій Mаксимов, який раніше вже висловлював своє невдоволення футболістом, більше не розраховує на послуги 30-річного гравця. Швидше за все, під час зимового трансферного вікна полтавський клуб буде шукати Адерінсолі нову команду.

Нагадаємо, у поточному сезоні Есеола провів за Ворсклу в УПЛ лише 23 хвилини, виходячи на заміну у поєдинках з Зорею і Вересом. Його контракт з "зелено-білими" чинний до кінця червня 2023 року.

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