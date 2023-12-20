Ворскла обирає заміну Скрипнику з-поміж 5 претендентів – команду можуть довірити легенді клубу
Полтавський клуб розпочав пошук нового наставника після відходу Віктора Скрипника.
Як повідомлялось раніше, Ворскла попрощалась зі своїм головним тренером Віктором Скрипником. Сторони попри контакт до 30 червня 2025 року розірвали угоду за обопільною згодою і домовилися припинити співпрацю без компенсації.
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За інформацією Sport.ua, на вакантну посаду керманича полтавців вже є п'ять претендентів. Зазначається, що керівництво клубу не хоче помилитись у виборі нового наставника і схиляється до того, що до кінця сезону виконувачем обов'язків головного тренера буде Сергій Долганський.
Нагадаємо, 49-річний фахівець – справжня легенда клубу. Він тричі виступав у складі Ворскли (2001-2002, 2003-2004 та 2005-2013) і провів за "зелено-білих" більше 200 матчів. З 2019 року Долганський відповідав у полтавській команді за підготовку воротарів.
До слова, на зимову паузу Ворскла пішла на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки.
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