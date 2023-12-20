Як повідомлялось раніше, Ворскла попрощалась зі своїм головним тренером Віктором Скрипником. Сторони попри контакт до 30 червня 2025 року розірвали угоду за обопільною згодою і домовилися припинити співпрацю без компенсації.

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За інформацією Sport.ua, на вакантну посаду керманича полтавців вже є п'ять претендентів. Зазначається, що керівництво клубу не хоче помилитись у виборі нового наставника і схиляється до того, що до кінця сезону виконувачем обов'язків головного тренера буде Сергій Долганський.

Нагадаємо, 49-річний фахівець – справжня легенда клубу. Він тричі виступав у складі Ворскли (2001-2002, 2003-2004 та 2005-2013) і провів за "зелено-білих" більше 200 матчів. З 2019 року Долганський відповідав у полтавській команді за підготовку воротарів.

До слова, на зимову паузу Ворскла пішла на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки.

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