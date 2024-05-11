"Бажання одне – побачити хороший футбол у виконані найкращих команд України.

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Я не бачу, з ким Шахтар може втратити очки, якщо обіграє Динамо. Їм все одно, де грати. Головне, щоб поле було хорошим. Хотілося б побачити Динамо на рівні такого найбільш відповідального поєдинку. Обидві команди підходять до гри в оптимальному стані.

Індивідуально Шахтар сильніший через бразильців, які здорово працюють з м'ячем і роблять різницю на полі. В захисті у донеччан є проблеми, які може використати Динамо. Мені здається, що кияни стали сильнішими. Молодь додає з часом. Зараз ми бачимо, що в Динамо мікроклімат в порядку. Повернувся Ярмоленко, який дуже багато дає цій команді.

А щодо того, що Шахтар заявив, що будує найсильнішу команду в історії... Поживемо-побачимо. Для того, щоб цей Шахтар був найкращим в історії, треба хоча б Лігу конференцій виграти", – сказав Шаран у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, дуель між Шахтарем і Динамо відбудеться вже сьогодні, 11 травня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 18:00.

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