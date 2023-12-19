Лідер молодіжної збірної України Максим Брагару своєю грою привернув увагу багатьох клубів. Одразу два представники УПЛ – Динамо та Полісся – виявили бажання підписати талановитого гравця. І якщо кияни робили ставку на свій бренд, то житомирці запропонували футболісту чудові умови особистого контракту.

Динамо і Полісся зійшлися у битві за гравця збірної України – пропозиція Суркіса "вражає"

За інформацією Sportarena, 21-річний вінгер вже визначився з наступним клубом – Максим схиляється до переходу в Динамо. Як зазначав раніше Футбол 24, у "біло-синіх" хороші стосунки з віце-президентом Чорноморця Володимиром Генінсоном, тож домовитись про трансфер буде нескладно.

Нагадаємо, Брагару – вихованець Чорноморця. У поточному сезоні він провів за "моряків" 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 асистами. Його контракт з одеситами чинний до 30 червня 2024 року. За молодіжну збірну України Максим у 19 поєдинках забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?