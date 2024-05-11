Сьогодні, 11 травня, помер відомий спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій, повідомляє Суспільне.

Помер екс-тренер збірної України Михайло Фоменко – він вигравав у складі Динамо Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА

Легенді було 68 років, останнім часом він боровся із захворюванням. Про деталі прощання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Савелій більше 40 років працював на Суспільному мовленні, з них 37 – у спортивній редакції. Сергій Степанович висвітлював 10 Олімпіад з місця подій, зокрема коментував першу в історії незалежної України церемонію відкриття Ігор – у 1994 році в Ліллегаммері. Також коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.

Савелій – заслужений журналіст України. У 2016 році був нагороджений АСЖУ призом імені Ігоря Засєди "За честь та гідність у спортивній журналістиці".

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