Віталій Миколенко отримав травму, виступаючи за Евертон. Футбольний оглядач Володимир Звєров запропонував натуралізувати захисника Івана Дібанго і викликати його до збірної України.

Шевченко продовжує реформи в УАФ – Палата з вирішення спорів офіційно отримала нового керівника

"Стабільність та сильна гра Дібанго, найкращого лівого оборонця УПЛ, впродовж сезону вже увійшла у звичку. Тому навіть десь ми з колегами жартували, що Дібанго потрібно натуралізувати за збірну України", – цитує Кривбас у своїх соцмережах журналіста.

Утім, Івана у складі "синьо-жовтих" не буде. Криворіжці повідомили, що Дібанго викликали до збірної Камеруну, яка в червні проведе два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. "Неприборкані леви" зіграють 5 червня з Кабо-Верде, а через три дні проти Анголи.

Нагадаємо, Дібанго у поточному сезоні зіграв за Кривбас у 28 матчах у всіх турнірах. В його активі один гол та сім результативних передач.

"Підіймаю голову, а Лобановський йде до мене": шлях з ФК Львів у Аякс, зірки у Динамо, сенсація з Шахтарем