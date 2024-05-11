Лідера Кривбаса пропонували заграти за збірну України – завершилося все викликом до іншої національної команди
Захисник Кривбаса Іван Дібанго зіграє за збірну Камеруну.
Віталій Миколенко отримав травму, виступаючи за Евертон. Футбольний оглядач Володимир Звєров запропонував натуралізувати захисника Івана Дібанго і викликати його до збірної України.
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"Стабільність та сильна гра Дібанго, найкращого лівого оборонця УПЛ, впродовж сезону вже увійшла у звичку. Тому навіть десь ми з колегами жартували, що Дібанго потрібно натуралізувати за збірну України", – цитує Кривбас у своїх соцмережах журналіста.
Утім, Івана у складі "синьо-жовтих" не буде. Криворіжці повідомили, що Дібанго викликали до збірної Камеруну, яка в червні проведе два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. "Неприборкані леви" зіграють 5 червня з Кабо-Верде, а через три дні проти Анголи.
Нагадаємо, Дібанго у поточному сезоні зіграв за Кривбас у 28 матчах у всіх турнірах. В його активі один гол та сім результативних передач.
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