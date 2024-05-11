Оболонь та Рух не змогли виявити сильнішого у поєдинку 28-го туру УПЛ. Результат та огляд матчу дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Обидва клуби в матчі 28-го туру мали можливість розв'язати свої проблеми наприкінці сезону. Так, Рух претендує на вихід в єврокубки, тоді як Оболонь бореться за виживання. Перший гострий момент створили львів'яни. Сич вкинув з аута до штрафного, Слюсар випередив захисників, але пробив повз стійку. Оболонь при цьому більше володіла м'ячем, але створити момент у відповідь вдалось аж на 29-й хвилині. Черненко пробив зі штрафного з правого флангу, але прямо у воротаря.

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Навіть до перерви не зміг дограти Карабін, якого на 34-й хвилині замінив Теслюк, хоча в нападника нібито не було пошкодження. Перед перервою команди обмінялись моментами. Краснопір спробував забити з центру поля – повз стійку. Квасниця тут же вискочив між двох захисників на побачення з Кичаком, але Осман встиг зачепити м'яч, а воротар відбив на кутовий.

На початку другого тайму найкращий момент у зустрічі не реалізував Рух. Таллес знайшов навісом Підгурського у штрафному суперників, а той пробив головою – стійка! Пономарьов провів зворотню заміну, посадивши на лаву запасних Теслюка. Рух відсунув гру від власних воріт, проте моментів біля воріт Кичака виникало небагато, а команди завершили з нулями на табло.

Таким чином, Рух з 46 очками залишився п'ятим, відстаючи від СК Дніпро-1 на 2 пункти (дніпряни мають гру в запасі). Оболонь з 26 балами залишилась тринадцятою (у зоні перехідних матчів).

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