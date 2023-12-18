Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник покинув полтавський клуб, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, сторони розірвали угоду (яка була чинною до 30 червня 2025 року) за обопільною згодою і домовилися припинити співпрацю без компенсації.

Зазначається, що 54-річний фахівець вже сьогодні підпише контракт з Металістом 1925. Угода буде розрахована терміном на 3 роки.

Нагадаємо, Скрипник очолював Ворсклу з липня 2022 року. На зимову паузу полтавці пішли на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки. Металіст 1925 після 17-ти турів йде дванадцятим з 15-ма пунктами.

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