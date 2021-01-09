Ворскла намагається продовжити контракт з Альюном, на якого претендують європейські клуби
08:56 - Читать на русском
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов висловився щодо інтересу до захисника Папа Альюна за кордоном.
"З ним ведуться переговори. Подивимося, як все складеться.
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Луїзао у нас вже був. Хотілося б, щоб він допоміг нам у цьому сезоні. Українські новачки? Якщо будуть гідні кандидати, то, звичайно, розглянемо. Час покаже, хто ще прийде", – заявив Максимов у коментарі Footboom.
Нагадаємо, Альюна пов'язували Ліллем, Брагою та Вест Хемом. 22-річний захисник провів 12 матчів у поточному сезоні.
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