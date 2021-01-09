Ворскла пытается продлить контракт с Альюном, на которого претендуют европейские клубы
08:56 - Читати українською
Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов высказался по интересу к защитнику Папу Альюну за рубежом.
"С ним ведутся переговоры. Посмотрим, как все сложится.
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Луизао у нас уже был. Хотелось бы, чтобы он помог нам в этом сезоне. Украинские новички? Если будут достойные кандидаты, то, конечно, рассмотрим. Время покажет, кто еще придет", – заявил Максимов в комментарии Footboom.
Напомним, Альюна связывали Лиллем, Брагой и Вест Хэмом. 22-летний защитник провел 12 матчей в текущем сезоне.
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