"С ним ведутся переговоры. Посмотрим, как все сложится.

Ворскла объявила о подписании Луизао

Луизао у нас уже был. Хотелось бы, чтобы он помог нам в этом сезоне. Украинские новички? Если будут достойные кандидаты, то, конечно, рассмотрим. Время покажет, кто еще придет", – заявил Максимов в комментарии Footboom.

Напомним, Альюна связывали Лиллем, Брагой и Вест Хэмом. 22-летний защитник провел 12 матчей в текущем сезоне.

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