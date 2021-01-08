Екс-півзахисник Порту Луїзао став гравцем полтавського клубу, повідомляє офіційний Твіттер "зелено-білих". Деталі контракту наразі не повідомляються.

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Нагадаємо, Луїзао – вихованець бразильського Сан-Паулу. У 2017 році він перейшов у Порту, ​​але за головну команду провів лише 1 матч.

Минулий сезон на правах оренди відіграв за команду Юрія Максимова – в українській Прем'єр-лізі виходив на поле у 20 матчах, в яких забив 1 гол. Тransfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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