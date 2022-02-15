Півзахисник Ворскли Луїзао не входить у плани тренерського штабу полтавців, повідомляє Football Hub.

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23-річний хавбек, який достроково повернувся до табору "зелено-білих" з португальської Байї, змушений шукати собі новий клуб. Юрій Максимов не бачить Луїзао у своїй команді, тож бразильця найближчим часом спробують працевлаштувати деінде. Розглядається як можливість продажу, так і потенційна оренда футболіста.

Нагадаємо, Луїзао перейшов у Ворсклу в серпні 2019 року з Порту на правах оренди, а вже за рік став повноцінним гравецем полтавської команди. Його контракт з полтавцями чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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