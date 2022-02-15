Полузащитник Ворсклы Луизао не входит в планы тренерского штаба полтавчан, сообщает Football Hub.

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23-летний хавбек, досрочно вернувшийся в лагерь "зелено-белых" из португальской Байи, вынужден искать себе новый клуб. Юрий Максимов не видит Луизао в своей команде, так что бразильца в ближайшее время попытаются трудоустроить в другом месте. Рассматривается как возможность продажи, так и потенциальная аренда футболиста.

Напомним, Луизао перешел в Ворсклу в августе 2019 года из Порту на правах аренды, а уже через год стал полноценным игроком полтавской команды. Его контракт с полтавчанами действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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