Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц переймається за своїх гравців, які виступають у чемпіонатах України та Росії.

"Я також трохи хвилююся за Крістофера Мартінса у Москві. Я стежу за ним із цікавістю. Брати Тілль зараз трохи не в своїй тарілці. Питання насправді в тому, чи вони повернуться в Україну і коли.

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Наразі я все ще обговорюю їхню підготовку більше, ніж геополітику. І я був задоволений, побачивши, що Венсан у гарній формі. Схрестимо пальці, щоб так і продовжувалося", – сказав Хольц у коментарі Le Quotidien.

Нагадаємо, за полтавську Ворсклу виступають двоє із трьох братів Тілль – Венсан та Олів'є. Команда Юрія Максимова зараз перебуває на зборах у Туреччині.

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