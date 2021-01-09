Головний тренер Ворскли Юрій Максимов розповів про плани команди під час підготовки до другої частини сезону.

"Збори пройдуть в Туреччині. Ми проживатимемо у місті Лара. Там будемо готуватися до офіційних матчів з 11 січня по 7 лютого. Проведемо два збори. Між цими етапами підготовки залишатимемося на місці і передихнемо кілька днів.

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Поки ми плануємо проведення 4 контрольних матчів на першому навчально-тренувальному зборі. Суперниками Ворскли стануть команди з Сербії, Чорногорії та Боснії", – сказав Максимов у коментарі виданню SportArena.

Нагадаємо, Ворскла пішла на зимову паузу на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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