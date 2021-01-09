Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал о планах команды во время подготовки ко второй части сезона.

"Сборы пройдут в Турции. Мы будем жить в городе Лара. Там будем готовиться к официальным матчам с 11 января по 7 февраля. Проведем два сбора. Между этими этапами подготовки будем оставаться на месте и передохнем несколько дней.

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Пока мы планируем проведение 4 контрольных матчей на первом учебно-тренировочном сборе. Соперниками Ворсклы станут команды из Сербии, Черногории и Боснии", – сказал Максимов в комментарии изданию SportArena.

Напомним, Ворскла ушла на зимнюю паузу на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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