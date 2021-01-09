"Найкращою була гра в Олександрії. Там ми діяли сміливо і впевнено. Вважаю, що ми заслужено перемогли міцну Олександрію з рахунком 2:0.

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Найгірший матч ми зіграли в Києві з Динамо. Ще на розминці, за словами одного з моїх помічників, було помітно, що очі у хлопців не горять. Тоді ми програли 0:2, а могли і зовсім поступитися з рахунком 0:4 або 0:5. Хоча і тут можу згадати наші ігри в Чернігові і Дніпрі. Важко пропускати м'ячі на останніх хвилинах зустрічі", – пояснив Максимов у інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, Ворскла зустріла зимову паузу на п'ятій сходинці чемпіонату України.

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