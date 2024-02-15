Журналіст та інсайдер Ігор Бурбас розповів про Олів'є Тілля, який готовий знову грати в українській першості.

"Олів'є Тілль все ще може закамбечити в українську Прем'єр-лігу. Ба більше – у ту саму Ворсклу, за яку виступав у 2021 році.

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Конкуренцію полтавцям можуть скласти ще пара-трійка наших клубів. З того, що я чув, перемовини з ЛНЗ поки зайшли в глухий кут. Був інтерес з боку Колоса, але ковалівці нібито відмовились від ідеї підписати центрхава. Футболіста збірної Люксембургу також пропонували Олександрії.

Після початку повномасштабної війни Тілль скористався правом іноземця і переїхав до Туреччини. Там у другому дивізіоні справи в нього відверто не пішли. Зараз його готові відпустити, а він сам – повернутись в Україну, тож розглядає пропозиції і обирає найбільш привабливу. У Ворсклі все ще можуть знайти Тіллю місце у складі, не зважаючи на свіже підписання в центр поля іншого легіонера, Самбу Сіссоко", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 27-річний футболіст, який виступав за полтавців з січня 2021 року, спочатку на правах оренди перебрався у першоліговий Еюпспор, а згодом підписав з турками повноцінний контракт до літа 2024 року (нині клуб є головним претендентом на вихід у Суперлігу). Поточний сезон він розпочав на правах оренди у складі іншої турецької команди – Шанлиурфаспор з Першої ліги (15-та сходинка), за яку у 14 матчах забив 2 голи.

До слова, після відходу з Ворскли Олів'є, яким свого часу цікавився Ювентус, подешевшав майже на мільйон євро і вартує нині згідно з Transfermarkt 875 тисяч євро.

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