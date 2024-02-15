Журналист и инсайдер Игорь Бурбас рассказал об Оливье Тилле, который готов снова играть в украинском первенстве.

"Оливье Тилль все еще может закамбечить в украинскую Премьер-лигу. Более того– в ту самую Ворсклу, за которую выступал в 2021 году.

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Конкуренцию полтавчанам могут составить еще пара-тройка наших клубов. Из того, что я слышал, переговоры с ЛНЗ пока зашли в тупик. Был интерес со стороны Колоса, но ковалевцы якобы отказались от идеи подписать центрхава. Футболиста сборной Люксембурга также предлагали Александрии.

После начала полномасштабной войны Тилль воспользовался правом иностранца и переехал в Турцию. Там во втором дивизионе дела у него откровенно не пошли. Сейчас его готовы отпустить, а он сам – вернуться в Украину, поэтому рассматривает предложения и выбирает наиболее привлекательное. В Ворскле все еще могут найти Тиллю место в составе, несмотря на свежее подписание в центр поля другого легионера, Самбу Сиссоко", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, 27-летний футболист, выступавший за полтавчан с января 2021 года, сначала на правах аренды перебрался в перволиговый Эюпспор, а затем подписал с турками полноценный контракт до лета 2024 года (сейчас клуб является главным претендентом на выход в Суперлигу). Текущий сезон он начал на правах аренды в составе другой турецкой команды – Шанлыурфаспор из Первой лиги (15-я строчка), за которую в 14 матчах забил 2 гола.

К слову, после ухода из Ворсклы Оливье, которым в свое время интересовался Ювентус, подешевел почти на миллион евро и стоит сейчас согласно Transfermarkt 875 тысяч евро.

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