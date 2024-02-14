"Футбол 24" пропонує Вашій увазі огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між РБ Лейпцигом і Реалом та оцінки дій українського голкіпера "вершкових" Андрія Луніна в іспанській пресі.

Андрій Лунін в матчі проти РБ Лейпциг (1:0) повторив досягнення зіркового бельгійця Тібо Куртуа, здійснивши протягом одного матчу Ліги чемпіонів відразу 9 сейвів. В історії Реала таким досягненням тепер можуть похизуватися лише двоє воротарів.

Від статистичних порталів українець отримав захмарні оцінки, попри це УЄФА гравцем зустрічі визнав автора єдиного забитого голу Браїма Діаса. Іспанець після гри підійшов до Андрія у роздягальні і сказав, що українець також заслуговує на винагороду. Про скандал зі скасованим голом "биків", гру нашого земляка, оцінки від іспанських журналістів та футбольних фахівців і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".