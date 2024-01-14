Екс-півзахисник Ворскли Олів'є Тілль може перейти в ЛНЗ, повідомляє Telegram-канал УПЛ-ТБ.

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Нагадаємо, 27-річний футболіст, який виступав за полтавців з січня 2021 року, покинув "зелено-білих" після початку повномасштабної війни. Спочатку на правах оренди він перебрався у першоліговий Еюпспор, а згодом підписав з турками повноцінний контракт до літа 2024 року (нині клуб є головним претендентом на вихід у Суперлігу).

Поточний сезон хавбек збірної Люксембургу розпочав на правах оренди у складі іншої турецької команди – Шанлиурфаспор з Першої турецької ліги (15-та сходинка), за яку у 14 матчах забив 2 голи.

До слова, після відходу з Ворскли Олів'є, яким свого часу цікавився Ювентус, подешевшав майже на мільйон євро і вартує нині згідно з Transfermarkt 875 тисяч євро.

ЛНЗ пішов на зимову паузу на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 20 очок.

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