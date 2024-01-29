Захисник польської Броні Пйотр Овчарек перебуває на перегляді у Ворсклі, повідомляє офіційний сайт клубу з Радома.

Ворскла може оформити трансфер вихованця Реала

21-річний футболіст отримав запрошення від полтавців, коли прилетів з командою на збори до Туреччини. Клуб не став перешкоджати гравцю і відпустив його до табору команди Сергій Долганського. До слова, Бронь нині виступає у четвертому дивізіоні Польщі.

Нагадаємо, Овчарек дебютував у професіональному футболі за Ракув. Виступав також за нижчолігові Погонь (Гродзиськ-Мазовецький) та Олімпію (Грудзьондз). Загалом провів на дорослому рівні 75 матчів, але жодного разу не виходив на полі у грі вищого дивізіону. У поточному сезоні у 15 поєдинках за Бронь, куди перейшов влітку 2023 року у статусі вільного агента, забив 1 гол і віддав 1 асист.

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