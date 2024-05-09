"Це болісна тема. Велика помилка мого життя, що й ідучи до Дніпра, і йдучи до Динамо, я хотів комусь щось довести. Потім я зрозумів, що доводити щось треба лише собі. У такому клубі, як Динамо, ніхто не буде чекати. Ніхто тобі не дасть матч, два три. Коли ти приходиш, мусиш давати результат, а я його не зміг дати.

Ярмоленко випередив Реброва та став найкращим бомбардиром українських команд

Я дуже вдячний Сергію Реброву за цей перехід, за час, що пробув у Динамо. На жаль, не вийшло. Взагалі не йшло. Я нікого в цьому не звинувачую, тільки себе. Шукав помилки лише у собі.

Я був першим ініціатором розірвання контракту в односторонньому порядку. Розумів, що це не моя команда, і я не можу грати там. Ми потисли руки й розійшлись. Я багато для себе зрозумів, я не шкодую. Потрібно пройти через це, і я це зробив", – сказав Олександр в ефірі ютуб-каналу SportArena.

Золоті 80-ті: Ребров тренувався у поп-зірки, Марадона на бойовому кораблі, 469 голів Динаміта і ще 27 фото старої школи