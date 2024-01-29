Защитник польской Брони Пйотр Овчарек находится на просмотре в Ворскле, сообщает официальный сайт клуба из Радома.

Ворскла может оформить трансфер воспитанника Реала

21-летний футболист получил приглашение от полтавчан, когда прилетел с командой на сборы в Турцию. Клуб не стал препятствовать игроку и отпустил его в лагерь команды Сергей Долганского. К слову, Бронь ныне выступает в четвертом дивизионе Польши.

Напомним, Овчарек дебютировал в профессиональном футболе за Ракув. Выступал также за низшелиговые Погонь (Гродзиск-Мазовецкий) и Олимпию (Грудзёндз). Всего провел на взрослом уровне 75 матчей, но ни разу не выходил на поле в игре высшего дивизиона. В текущем сезоне в 15 поединках за Бронь, куда перешел летом 2023 года в статусе свободного агента, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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