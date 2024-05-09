Півзахисник Шахтаря Іван Петряк влітку буде змушений знову шукати собі нову команду.

Житомиряни орендували 30-річного українця в середині березня. Петряк мав допомогти Поліссю впоратися з втратою Бені Макуани, який отримав важку травму.

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Угода між клубами містить опцію викупу, але Полісся не буде її використовувати. Також не буде нової оренди, повідомляє Sport.ua. Джерело стверджує, що Петряк не переконав житомирський клуб, тому влітку піде.

До слова, у нинішньому сезоні Петряк взагалі не грав за Шахтар через травму. Після переходу в Полісся провів 6 поєдинків, переважно після виходів на заміну. Результативними діями не відзначався.

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