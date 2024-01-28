"Щодо всіх футболістів, які потрібні Ворсклі, і які хочуть залишитись у команді, ми зробимо все можливе і неможливе, для того, щоб вони були в команді. Ми уже в переговорному процесі. Досить довго і з Павлом Ісенком, і Русланом Степанюком говоримо, і по Якубу продовжуємо перемовини. Будемо дивитись, як все вдаватиметься.

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Потенційні новачки? Ми максимально намагатимемось задовольнити потреби тренерського штабу, але виходимо з двох речей: баланс клубу та щоб ці гравці підсилили команду. І з Албанії будуть гравці, і з молодіжної збірної Албанії. На сьогодні є поляк. Також ведемо переговори з одним із вихованців школи мадридського Реала. Подивимося, наскільки буде можливим їх підписати", – поділився Лисак у інтерв'ю Футбольному формату.

Нагадаємо, що Ворскла цієї зими вже підписала Сергія Мякушка та Миколу Ковталюка. Другий у складі грузинської Діли двічі відзначився у воротах Ворскли у кожному з матчів 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій і допоміг вибити її з подальшого розіграшу турніру.

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