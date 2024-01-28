"По всем футболистам, которые нужны Ворскле, и которые хотят остаться в команде, мы сделаем все возможное и невозможное, для того, чтобы они были в команде. Мы уже в переговорном процессе. Достаточно долго и с Павлом Исенко, и Русланом Степанюком говорим, и по Якубу продолжаем переговоры. Будем смотреть, как все будет удаваться.

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Потенциальные новички? Мы максимально постараемся удовлетворить потребности тренерского штаба, но исходим из двух вещей: баланс клуба и чтобы эти игроки усилили команду. И из Албании будут игроки, и из молодежной сборной Албании. На сегодня есть поляк. Также ведем переговоры с одним из воспитанников школы мадридского Реала. Посмотрим, насколько будет возможным их подписать", – поделился Лысак в интервью Футбольному формату.

Напомним, что Ворскла этой зимой уже подписала Сергея Мякушко и Николая Ковталюка. Второй в составе грузинской Дилы дважды отметился в воротах Ворсклы в каждом из матчей 2-го раунда квалификации Лиги конференций и помог выбить ее из дальнейшего розыгрыша турнира.

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