Чорноморець разом з Шахтарем і Олександрією залишалися єдиними командами, які не програвали в рамках УПЛ з початку року. Щоправда, одеситів спіткала "дружня хвороба" – два попередні тури завершувалися нічиїми якраз з двома іншими непереможними клубами.

Шахтар знову обіграв Львів і відірвався на вершині УПЛ – Бондаренко оформив дубль, новачок дебютував

Сьогодні в гості до підопічних Григорчука приїхала нестабільна Ворскла, яка мала на 3 очки більше. Полтавцям треба було виключно перемагати, щоб зберегти хоч якісь ілюзії щодо єврокубків. Втім, все скидалося на нічию і цього разу. Ворскла дещо краще виглядала до перерви та могла виходити вперед на 20-й хвилині. Розіграш кутового призвів до удару Степанюка в поперечку. Каркас ще раз врятував Чорноморець під завісу тайму. Бацула крутив хитрий навіс-удар, але м'яч після рикошету влучив у стійку! Господарі відповіли спробою Кузика, яку парирував Ісенко.

По перерві Ворскла також мала кращі шанси. Паст з горем навпіл відбив удар Олійника, який скаже своє слово у ролі асистента. Денис увірвався до карного майданчика, відкотив Сефері і потягнув захисника за собою. Албанець чудово скористався простором, пробивши поміж ніг Путрі – 0:1. Сефері з 9 голами вирвався на третю сходинку бомбардирських перегонів УПЛ.

Чорноморець за решту часу не встиг відігратися і втратив статус непереможного. Одесити досі заграють із зоною вильоту (всього очко запасу), а от Ворскла трішки наблизилися до Олександрії (7 пунктів).

Зоря переграла Дніпро-1 у матчі УПЛ, Русин зробив 2 голи – скасовані забиті м'ячі, подарунок Шахтарю і сум Динамо