Черноморец вместе с Шахтером и Александрией оставались единственными командами, не проигрывавшими в рамках УПЛ с начала года. Правда, одесситов постигла "дружеская болезнь" – два предыдущих тура завершались ничьими как раз с двумя другими непобедимыми клубами.

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Сегодня в гости к подопечным Григорчука приехала нестабильная Ворскла, которая имела на 3 очка больше. Полтавцам нужно было исключительно побеждать, чтобы сохранить хоть какие-то иллюзии по поводу еврокубков. Впрочем, все походило на ничью и в этот раз. Ворскла несколько лучше смотрелась до перерыва и могла выходить вперед на 20-й минуте. Розыгрыш углового привел к удару Степанюка в перекладину. Каркас еще раз спас Черноморец под занавес тайма. Бацула крутил хитрый навес-удар, но мяч после рикошета попал в штангу! Хозяева ответили попыткой Кузыка, которую парировал Исенко.

После перерыва Ворскла также имела лучшие шансы. Паст с горем пополам отразил удар Олейника, который скажет свое слово в качестве ассистента. Денис ворвался в штрафную, откатил Сефери и потащил защитника за собой. Албанец прекрасно воспользовался пространством, пробив между ног Путре – 0:1. Сефери с 9 голами вырвался на третье место бомбардирской гонки УПЛ.

Черноморец за остаток времени не успел отыграться и потерял статус непобедимого. Одесситы до сих пор заигрывают с зоной вылета (всего очко запаса), а вот Ворскла немного приблизились к Александрии (7 пунктов).

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