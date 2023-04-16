У поєдинку 21-го туру УПЛ "гірники" взяли гору над "містянами". Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Шахтар зустрічався зі Львовом вже вдруге за останній тиждень. У перенесеному матчі 6-го туру "гірники" лише у доданий час зуміли вирвати перемогу завдяки наполегливості Кевіна Келсі. Прикра поразка мала додати підопічним Анатолія Безсмертного злості у бажанні помститися за фіаско.

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Номінальні гості вийшли вперед вже на початку матчу: після подачі з кутового Ракицький головою переправив сферу на дальню штангу – Бондаренко звільнився від опіки Мильченка і результативно замкнув. Богунов у відповідь пробивав з-під Ракицького – точно в руки Трубіну.

Гочолейшвілі ударом низом випробував на пильність Рибку – екс-кіпер Динамо і Шахтаря у падінні відбив. За мить вже Келсі замикав навіс від Михайліченка головою, але не влучив у ворота. Грузинський легіонер був дуже активним – в середині тайму він вирізав в район одинадцятиметрової позначки на Сікана, той виграв другий поверх, але пробив повз ворота. Згодом Данило бив з середньої дистанції, проте знову неточно. Наприкінці тайму від безвиході Львів почав фолити: спочатку завалили Матвієнка, а згодом з пекельними криками на газоні опинився Назарина. Арбітру довелось гасити пристрасті "гірчичниками".

Друга половина зустрічі почалась з атак Шахтаря. Спочатку Сікан запустив правим краєм Гочолейшвілі, але Кузик відмінно зіграв у підкаті. Згодом Матвієнко зі штрафного навішував у воротарський, але ніхто не відгукнувся, а у наступній атаці вже Богунов рукою перервав політ м'яча після подачі від Михайліченка.

Чудовий шанс подвоїти перевагу "гірників" мав Судаков: він зі стандарту потужно пробив під поперечину, але Рибка перевів на кутовий. На 60-й хвилині команди ледь не влаштували масову бійку: Бєляєв сфолив на Бондаренкові у центрі поля і Артем, вже у падінні, вдарив по ногах суперника. Зчинився конфлікт, Ракицький вже приготувався продемонструвати майстер-клас з боксу, але тренерам вдалось докричатись до гравців, аби ті остудили свій запал.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Ракицький майстерно закручував під праву стійку – Рибка у падінні потягнув і перевів на кутовий. На останні 20 хвилин Йовічевіч вирішив освіжити атаку, випустивши замість Келсі і Сікана Траоре і Тотовицького. Одна з небагатьох спроб Львова після навісу з кутового завершилась неточним ударом Дитятьєва, якого корпусом зніс Траоре.

У відповідь Шахтар забив вдруге: на навіс з лівого флангу відгукнув Бондаренко, головою пробивши у дальній кут. Дитятьєв підставляв ногу і мав блокувати, але не влучив у м'яч. Як наслідок, дубль Бондаренка і 2:0. Наприкінці матчу за першу команду дебютував таджицький легіонер Хусрав Тоіров, однак якось проявити себе не встиг.

Перемога принесла Шахтарю 52 очки і закріпила на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ, Львів з 13-ма пунктами останній.

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