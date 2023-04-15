Друга команда УПЛ 2022/23 приїхала в гості до третьої. Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартував о 15:00. Команда Кучера прагнула скоротити до 1-очкової відстані лідерський відрив Шахтаря, який свій поєдинок зіграє у неділю. Водночас Зоря отримала подарунок від Динамо, що напередодні зіграло внічию у Львові та не змогло обійти луганський клуб у турнірній таблиці.

Зоря – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Єдиний справжній момент за перші 10 хвилин завершився взяттям воріт, скасованим завдяки VAR. Це Герреро забрався у мінімальний офсайд, добиваючи удар Русина. Довбик після кутового від Піхальнока влучив у ліву стійку, а в одній з наступних атак не влучив у дальній. Піхальнок прицільно стріляв низом, воротар би вже навряд чи рятував, але промах. Легко дніпряни входять у штрафний, стабільно заробляють кутові (5:0 станом на 40 хвилин), ось тільки голів бракує.

Довбик у режимі розминки перевірив пильність Сапутіна, який перед тим ледь не привіз на стандарті, випустивши снаряд з рук. Просили гості пенальті за влучання в руку Бутка, але ця дія захисника луганців не виглядала чимось забороненим правилами. Довбик зі штрафного приклався. Була дуже небезпечна позиція, але рикошет спрацював за Зорю. Каплієнко і Пасіч, обидва крайні захисники СК, через травми не дограли перший тайм.

У господарів практично нічого не клеїлося до перерви, крім скасованого через офсайд гола. Однак відкрила рахунок саме Зоря. Класний високий пресинг спрацював - Снурніцин перехопив, пройшов і віддав, Русин з не найкращої позиції у штрафному поклав у ближню дев'ятку. Ще через 3 хвилини Бражко зупинив Рубчинського, відігравши у жорсткому відборі, й віддав на Шахова, який перевів на Русина. Назарій цього разу з правого флангу викрутив на дальню стійку, де Герреро таки забив свій гол.

Дуже легко впіймали сьогодні СК Дніпро-1 на вразливих рисах оборонної гри. Не найвпевненіший вихід через контроль під щільним пресингом і загублені лідери атаки суперника у штрафному при швидкому переході з однієї половини поля на іншу. Дніпряни також забили з порушенням правил. Це Довбик зовсім трохи поклав руку на Бражка, коли скидав головою, Гуцуляк пробив у поперечину, Сваток добив у порожні. Імереков ледь не зрізав у власні ворота під час ще одного скидання (Гуцуляк головою переводив до воротарського у стилі Довбика).

Піхальонок знову низом з дуги перед штрафним пробивав, Сапутін подібні м'ячі сьогодні ловить впевнено. Довбик таки забив хоча б гол престижу на 90+4, вже на останніх секундах зустрічі. По класиці Піхальонок подав кутовий з правого флангу, найкращий бомбардир УПЛ 2022/23 спокійно переграв на другому поверсі Хахльова (нерівноцінний розмін стався) і прошив голкіпера ударом впритул. Зоря набирає 43 очки і відривається від четвертого у таблиці Динамо Київ на 3 бали. СК Дніпро-1 відпускає Шахтар, який у разі перемоги над Львовом вирветься аж на 7 пунктів.