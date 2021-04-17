Ворскла – Зоря

Три роки тому в цьому матчі вирішувалась доля бронзових медалей УПЛ. Сьогодні ситуація схожа, однак боротьба за медалі не така пряма, як раніше – луганці йдуть третіми з матчем у запасі та перевагою у два очки від найближчого конкурента (Десни). Від полтавців їх відділяють чотири залікових бали, а до кінця чемпіонату залишається всього п'ять турів (включно з поточним). Таким чином, осічка для підопічних Віктора Скрипника неприпустима.

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Благо, навесні команда виглядала досить переконливо. Єдиною серйозною невдачею стала поразка Колосу, а фіаско з Динамо – то, як говорив класик, таке. В інших шести поєдинках "мужики" здобули перемоги із сумарним рахунком 12:1, перегравши на своєму шляху Десну та Шахтар. В останніх двох турах колектив "всуху" розібрався з міцним Інгульцем та Рухом, тож сьогодні Ворсклі буде непросто.

Між тим, полтавці теж не мають права на осічку. Поки що вони йдуть п'ятими, однак у Колоса всього на одне очко менше. Так можна і без єврокубків залишитись. Тим паче, що весняні результати не дуже тішать "зелено-білих" – команда виграла лише половину з восьми поєдинків, чергуючи поразки з перемогами. Навіть звитяга над Львовом в попередньому турі виявилась нервовою. Та й взагалі важко згадати матч, де Ворскла домінувала б. Отже, сьогодні підопічні Юрія Максимова виглядають андердогами зустрічі.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Цітаішвілі (Ворскла)

Дискваліфіковані: Кане – Кабаєв

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Зоря

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Альюн – Пердута, Тілль, Скляр, Пуцлін, Якубу – Степанюк, Кулач

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жунінью – Іванісеня – Назарина, Кочергін, Юрченко – Гладкий, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Зоря – однозначний фаворит. Луганці мали певні проблеми взимку, почасти перемагаючи не по грі, але навесні підопічні Віктора Скрипника чесно й впевнено штампують перемоги. Зупинити цю машину зуміли тільки динамівці та Колос, який скористався втомою "мужиків" після гри з киянами. Ворскла ж у другому колі виглядає нестабільно як протягом чемпіонату, так і конкретно на полі. В кількох поєдинках полтавці відверто відскочили – зокрема, і в попередньому турі зі Львовом. Перебір у 9,2 очікуваних очок говорить сам за себе.

Саме тому найбільш вірогідним результатом виглядає перемога Зорі. Непроста, але заслужена.

Минай – Десна

Минай непогано провів перше коло УПЛ, але у другому перетворився у одного з головних фаворитів на виліт. Закарпатці не знають перемог протягом п'яти матчів поспіль, а загалом вони програли п'ять з восьми останніх поєдинків – як наслідок, команда опустилася на дно турнірної таблиці. До всього цього додалися новини про санкції РНБО щодо власника клубу, а в команді змінився тренер – замість Василя Кобіна прийшов чи то Микола Цимбал, чи то Олександр Севідов. Щонайгірше, футбол "лисів" виглядає не слабко, а дуже депресивно.

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Втім всього одна звитяга зрівняє "лисів" зі Львовом, який йде одинадцятим. Проблема полягає в тому, що до кінця сезону залишається всього шість матчів (включно з сьогоднішнім), в яких доведеться зустрітись з Шахтарем, Зорею, Ворсклою і СК Дніпром-1. Ну, і з Десною. Очевидно, що в такому графіку закарпатцям мало що світить, однак їм критично необхідно втратити менше очок, ніж втратять конкуренти.

На жаль, для Десни цей матч аж ніяк не прохідний. Сіверяни в разі перемоги над Минаєм або обійдуть Зорю, піднявшись на третє місце, або зрівняються з нею, водночас відірвавшись від п'ятої Ворскли на чотири-п'ять очок – за це варто боротись. При цьому, вони тиждень тому забили Олександрії чотири голи, а конкурентів закарпатців – Рух і Інгулець – чернігівці розгромили з рахунком 4:0 і 3:0 відповідно. Так, у команди є певні проблеми із середняками та лідерами, однак аутсайдерам і кризовим колективам підопічні Олександра Рябоконя спуску не дають. Словом, Минаю нині не позаздриш.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Маткобожик, Лопирьонок, Ковтун (усі під питанням) – Калітвінцев (під питанням), Тотовицький, Будківський

Дискваліфіковані: Шиндер, Багайоко (Минай)

Орієнтовні склади на матч Минай – Десна

Минай: Попович – Маємбе, Матіч, Саків, Малепе – Ткачук, Петрусенко – Кожанов, Нурієв, Пиняшко – Ахмедзаде

Десна: Литовка – Конопля, Тамм, Імереков, Сухоцький – Огіря, Домбровський – Гуцуляк, Арвеладзе, Картушов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Десна зіткнулася із серйозними кадровими втратами, але у Миная вони ще більші. При цьому футбол закарпатців у останніх турах виглядав жахливо – команда грала на 0:0, а після пропущеного голу розвалювалась. Тягатися з Десною за схожих умов нереально. Чернігівці повинні впевнено перемогти.

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